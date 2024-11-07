شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة عنوان الإنجاز.. عشش السودان تتحول إلى سكن حضارى فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يعد تطوير منطقة "عشش السودان" بالدقى، "روضة السودان" حاليًا، أحد أبرز مشرعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، التي شهدتها محافظة الجيزة خلال السنوات الماضية.

عانت المنطقة لسنوات طويلة من الزحف العمرانى غير المخطط والنمو العشوائى الذى عكس بدوره صورة مشوهة غير حضارية للجيزة، إذ كان ينتشر بها مئات العشش والمبانى الهشة فى بؤرة من القمامة والأوبئة، التى تهدد حياة المواطنين.

استهدفت أعمال التطوير بناء مجتمع عمرانى حضارى حديث، يضمن لمواطني المنطقة العيش الكريم فى بيئة آمنة وحياة أفضل، وذلك بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، فى ضوء تنفيذ مخططات تطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن بديل لقاطنيها وإتاحة حياة كريمة لهم.

جرى العمل بالمشروع، على أربع مراحل، شهدت خلالها تسكين 228 أسرة بوحدات حضارية كاملة التشطيب، وتوفير كافة عناصر التنمية والاستدامة بالمنطقة، إذ شمل المشروع وحدات سكنية وتجارية، وجارٍ العمل على الانتهاء من تجهيز مبنى الخدمات لتحسين سبل معيشة القاطنين، بالإضافة إلى تجهيز وحدة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لتوفير فرصة للراغبين فى العلاج وفق أعلى مستوى من الكفاءة.

عشش السودان قبل التطوير