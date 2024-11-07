شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات مصر قبل وبعد التطوير.. تحديث أسطول السكة الحديد والإشارات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شهد هيئة السكة الحديد، أعمال تطوير شاملة، من بينها تطوير نظم الإشارات بأحدث الأنظمة العالمية لزيادة عوامل السلامة والأمان وتقليل فترات التقاطر وزيادة عدد الرحلات، وتحديث أسطول الوحدات المتحركة ( جرارات - عربات ) لتقليل الازدحام والقضاء على الأعطال وراحة جمهور الركاب.

وفي عام 2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يومياً و4 مليون طن بضائع سنوياً وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق ليصبح هذا المرفق في 2024 ينقل 1,2 مليون راكب يوميا و5 مليون طن بضائع سنوياً كما إرتفعت مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %، و المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و 13 مليون طن بضائع سنوياً والوصول بمستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية .

وفي قطاع نقل البضائع اوضح الوزير الى ان هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 عاطل - 4026 صالح بكفاءة 50 %) وفي 2023 اصبح اسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات") وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014 عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها(12 ماكينة عاطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%) وبحلول عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة واصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80% وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات ، و في مجال تطوير البنية الاساسية وتجديد وصيانة السكة فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة باجمالي اطوال 900 كم من اجمالي اطوال الشبكة الحالية 10 الاف كم ، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من اجمالي 6664 مفتاح بالسكة الحديد .