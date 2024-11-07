شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم لن ينساها المصريون.. سلسلة اغتيالات استهدفت الشخصيات العامة والان مع تفاصيل الخبر

"أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله "، كانت هذه الكلمات للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، لدى فشل جماعة الإخوان فى اغتياله قبل وصوله للمسجد بأكتوبر لأداء خطبة الجمعة.

هذه الجريمة لم تكن الوحيدة لجماعة " الدم" وإنما تعددت محاولات الاغتيالات واستهداف أبناء الشعب، فى جرائم متكررة لن ينساها المصريون.

ويرصد "الخليج 365 " مجموعة الجرئم التى ارتكبتها جماعة الإخوان ، فى حق الشعب، ولن ينساها المصريون:

محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

تعرض اللواء محمد إبراهيم فى 5 سبتمبر 2013 لمحاولة اغتيال فاشلة عند مرور موكبه فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، أسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً، و8 من رجال الشرطة والباقى مدنيين، وعثر على أشلاء بشرية من ضمنها رأس يعتقد أنها تخص انتحاري.

محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية، اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بمحيط منزله فى القاهرة الجديدة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وتم ضبط نحو 304 أشخاص من المتورطين والمحرضين على الجريمة وقدموا للعدالة.

محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق

فشلت جماعة الإخوان فى اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، قبل وصوله لمسجد فى 6 أكتوبر، حيث اعتاد على جمعة أداء صلاة الجمعة بمسجد فاضل، إضافة إلى إلقائه الدروس الدينية به، وهو ما دفع الإرهابيين لاستهدافه إبان دخوله المسجد.

وأكد الدكتور على جمعة عقب نجاته من محاولة اغتيال أمام مسجد بـ6 أكتوبر، أنه مؤمن بالله، قائلا: "إذا مات على جمعة فإن هناك مئات من علماء الأمة على جمعة.. بل هناك آلاف وملايين يدافعون عن الحق ضد فساد البشرية و الأرض"، مضيفاً: أن هذه المحاولات هى نهاية الجماعات الإرهابية التى تريد فسادا فى الأرض ولا تريد أن تستمع إلى النصيحة، قائلا: "عليهم أن يتوقفوا عن الكذب والافتراء والفساد الذى ينفذونه فى مصر من كل اتجاه "، وتابع مفتى الجمهورية السابٌق : "الله ناصرنا والآجال بيد الله ولا تتقدم نفس فى لقائها مع ربها ولا تتأخر"، ليتم بعدها القبض على الجناة.

اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق



هشام بركات



فى 29 يونيو 2015 اغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة، وأصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلى وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق فى أعقابها الحياة فى مستشفى النزهة الدولي، وتم ضبط الجناة وقدموا للعدالة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام وتم تنفيذها.

الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا

استهدف مسلحون أتوبيس يقل مواطنين فى طريقهم لدير بالمنيا، مما أدى لاستشهاد عدداً من المواطنين، ونجحت قوات الشرطة فى ملاحقة الجناة وتحديد مكان اختبائهم ولدى مداهمتهم تبادلوا إطلاق الرصاص مع الأمن مما أدى لمقتلهم.

استهداف 3 من رجال الشرطة بالدرب الأحمر

استهدف انتحارى منطقة شعبية بالدرب الأحمر لتنفيذ أعمال تخريبية بعد فشله فى استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، إلا أن يقظة الأمن نجحت فى إحباط مخططه، وأثناء التعامل معه فجر نفسه مما أدى لاستشهاد 3 من رجال الشرطة.

محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

حاول إرهابيون اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبقق، عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه إلا أنه نجى من الحادث، وتم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث كان أحدهم يرتدى باروكة للتخفي.

تفجير أتوبيس سياحى بالمريوطية

استهدفت جماعة الإخوان حافلة تقل عدداً من السائحين الأجانب بعبوة ناسفة أثناء تحركها فى منطقة المريوطية بالجيزة، مما أسفر عن مصرع 3 سائحين ومرشد سياحى مصرى وإصابة آخرين.