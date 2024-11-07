شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطالب بالحد من الوفيات بسبب مقاومة مضادات الميكروبات 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شوبها شوكلا، رئيسة تحالف مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة الصحة العالمية، إن المضادات الحيوية والنفايات تتسرب إلى المزارع من خلال الصرف الصحى، كما تؤثرعلى أنهارنا ومحيطاتنا ثم يصل بعد ذلك إلى الغذاء والأعلاف الذى نتناوله، موضحة، إنها مجموعة معقدة من العوامل المؤثرة وتؤثر على جميع القطاعات، لذلك يجب الحد من الوفيات البشرية المقدرة بنحو 4.95 مليون المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وخفضها سنويا بنسبة 10% بحلول عام 2035.

وأشارت، إلى إن هناك 3 مخاطر ناتجة عن مقاومة مضادات الميكروبات : الأول هو الخطر الذي يهدد إنتاج الغذاء والأعلاف للشركات والتجارة، والثاني هو زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين البشر والحيوانات، والثالث هي الأضرار الاقتصادية وفقدان الإنتاجية وزيادة نفقات الرعاية الصحية بسبب ذلك.

وأضافت، إنه بمجرد إلقاء نظرة سريعة على كيفية تصاعد عبء مقاومة مضادات الميكروبات، فكما تعلمون، إذا رأيتم 2019، فلدينا الآن بيانات تُظهر أن هناك 1.27 مليون حالة وفاة ترجع مباشرة إلى مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضحت، إنه في السنوات الـ 25 القادمة سيكون لدينا حوالي 40 مليون حالة وفاة تراكمية بين عامي 2025 و2015 ولكن سيكون هناك أيضًا انخفاض في إنتاج الثروة الحيوانية، مثل ضربة مزدوجة مع انخفاض بنسبة 11% في البلدان المنخفضة الدخل وما يصل إلى 10% في البلدان المتوسطة الدخل والمرتفعة، فإن انتشار مقاومة مضادات الميكروبات ليس حتى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، موضحة، إن فقط بل والمرتفعة الدخل أيضا، ولكن نسب الوفيات ترتفع هو في الغالب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهى البلدان المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت الى ان إن ارتفاع معدلات العدوى يؤدى الى انخفاض القدرة على تقديم الرعاية الصحية بشكل جيد، وهناك قضايا أكبر تتعلق بجودة الرعاية وبالطبع غياب التنظيم أو غياب إنفاذ التنظيم وكل هذه القضايا مجتمعة تساهم في ارتفاع معدلات الوفيات في البلدان ذات الدخل المتوسط و المنخفض، لذا فهذا يجب أن نكون حذرين بشكل خاص بشأنه.

وأكد توماس جوزيف، رئيس قسم التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات والحملات والدعوة، بمقر منظمة الصحة العالمية، إن تاثير مقاومة مضادات الميكروبات على متوسط العمر كبير، فهناك انخفاض في متوسط العمر المتوقع بواقع 1.8 سنة من متوسط العمر المتوقع، وعالميًا فانه بحلول عام 2035 يجب أن نكون جميعًا قلقين، فهناك زيادة في تكاليف العلاج ، وسيتم اتفاق 412 مليار دولار سنويا بسبب العدوى البكيتيرية التي لا تستجيب للمضادات الحيوية، وانخفاض الإنتاجية.

وأشار إلى إنه من المهم التصدي وعلاج مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، ولذلك فقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اجتمعت في سبتمبر اجتماعًا رفيع المستوى بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في 26 من سبتمبر الماضى ووافق زعماء العالم على الالتزام بمجموعة واضحة من الأهداف والإجراءات، وخاصة الحد من الوفيات البشرية المقدرة بنحو 4.95 مليون المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وخفضها سنويًا بنسبة 10% بحلول عام 2030، كما طالبوا بإنشاء لجنة مستقلة لاتخاذ إجراءات ضد مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2025 .

