شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يلتقى رئيس جمهورية أستونيا والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ألار كاريس، رئيس جمهورية أستونيا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

كان رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، قد قال إنّ زيارته الأولى لمصر تجعله يشعر بالسعادة، متابعاً "من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر، إذ إنّ أحد الأهداف الرئيسية لزيارتها هو تعزيز العلاقة بين البلدين وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين".