شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة للباثولوجى الرقمى وزيارة المدينة الطبية لمعهد ناصر.. أنشطة وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 ملخص نشاط وزارة الصحة فى أسبوع، حيث اهتمت الوزارة خلال الأسبوع الجارى بعدة أنشطة من بينها اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث مستجدات مشروع إنشاء شبكة قومية متكاملة للباثولوجي الرقمي، وفحص الأنسجة والخلايا والتشخيص «عن بُعد»، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك فى ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملى من التطبيق.

كما تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأحد الماضى ، مبنى الامتداد الرئيسي، لمستشفى معهد ناصر، بإجمالي 600 سريرا داخليا، و160 سرير رعاية مركزة، و85 حضانة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعطي أولوية كبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط.

كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الدولي، لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين لتطوير خطط العمل بملف التنمية البشرية، وخدمات الرعاية الصحية.

كما استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أندريس رازانس سفير جمهورية لاتفيا لدى مصر، اليوم الخميس، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.