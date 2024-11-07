شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لمشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

و مشروع حاجز الأمواج الغربي بـ ميناء دمياط، هو أحد مشروعات وزارة النقل لتطوير ميناء دمياط في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية بهدف تحويل مصر لمركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

وتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط باجمالي اطوال 5,4 كم، ويعتبر حاجز الأمواج اهم عمل هندسى لميناء دمياط.

ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

تنفذ وزارة النقل 80 مشروع بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ مشروعات " مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بإنشاء أرصفة بطول 18 كم - إنشاء محطة تحيا مصر ( الأرصفة 55 – 62 ) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية.

كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1.8 كم - إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء أرصفة بطول 1,16 كم - إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بإنشاء رصيف بطول 540 متر - إنشاء محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1 و 2 ) بميناء دمياط بإنشاء أرصفة بطول 2 كم و 3,4 كم.



أحدث تصوير جوي لمشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط



تصوير جوي لمشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط



مشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط