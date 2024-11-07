شكرا لقرائتكم خبر عن القطارات السريعة والمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. نشاط وزارة النقل فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 ملخص نشاط وزارة النقل فى أسبوع، حيث اهتمت الوزارة خلال الأسبوع الجارى بعدة أنشطة من بينها التجهيز لاستقبال ضيوف المنتدى الحضرى العالمى والذي تستضيفه مصر بمركز المنارة، وتم تجهيز 130 أتوبيس لنقل رواد المنتدى بالمجان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجهاز النقل البري الداخلي والدولي.

وزير النقل يشارك فى المنتدى الحضرى العالمى



كما ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء ، والسفير بدر عبد العاطي – وزير الخارجية ، والمهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة أماني أبو زيد - مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي و وزراء الإسكان بالدول الإفريقية.

مواصلة مشروع شبكة القطارات السريعة



وبمناسبة انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي، عرضت وزارة النقل فيلم بعنوان النقل شرايين الحياة، والذى يرصد خطة التطوير التى تم تنفيذها فى جميع المحافظات والتى تمتد صمن خطة 2030



وتواصل وزارة النقل إنشاء شبة القطارات السريعة المصرية التى تربط كافة المحافظات وتنفذ الوزارة 3 خطوط، وينفذ القطاع الخاص الخط الرابع.

استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق



وتنفذ وزارة النقل أعمال مشروع المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يبلغ طول هذه المرحلة (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.



ويحقق المشروع تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.