شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

التقى د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة مايك كاليلو ابراهيم مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا في إطار مشاركته فى فاعليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمى.

وأشاد مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا بالتطور الحضرى والثقافي بالقاهرة وتطلع بلاده الي الإستفادة، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الادارة المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتخطيط المدن والطرق الى دولة ليبيريا .

وأكد محافظ القاهرة على عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الافريقية ايماناً منها بالدور الهام الذي تمثله، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دوماً على توطيد هذه العلاقات.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الافريقية مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم للمدن في دولة ليبريا في مجال التدريب على الادارة المحلية و تخطيط المدن ورفع كفاءة البنية التحتية.

