شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود مكثفة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن على مدار الأسبوع الجاري حيث تنوعت الأنشطة.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.

وكرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، وفرق التدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتميزهم خلال شهر أكتوبر الماضي، وتقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وشهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ بنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية.

وشاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية كما ترأست الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع قيادات البنك ورؤساء القطاعات به، بمقر البنك.

وأصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، كما التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فى دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمي الذى تقام فعالياته بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

وشاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات ختام معسكر "قوتنا فى شبابنا"، لبناء قدرات 1000 متطوع جديد لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية من إجمالي عدد 4000 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق وتم إجراء مقابلات واختيار من اجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية ،حيث تم تدريبهم من خلال المعسكر الذي استمر على مدار أسبوع بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ،على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات.

وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه منها حتي الآن، حيث تلقت الوزارة ما يقرب من 130 ألف طلبًا وبلاغًا وشكوى، نفذت منها 129.55 بنسبة إنجاز تصل إلى 99%، وهناك 885 طلبًا وبلاغًا وشكوى جارى العمل عليهم.

وأجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم جولة مفاجئة خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية لعدد من الدور والوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وذلك للوقوف على سير العمل بالدور والوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأبناء والمواطنين.

وحرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تكريم مجموعة من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة من أبناء المناطق المطورة " بشائر الخير بالإسكندرية.