شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشبه البابا تواضروس الثانى بالبابا كيرلس الرابع فى الاهتمام بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشوراً يشبه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالبابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، ووصفهم بأنهم بطاركة على طريق واحد في خدمة الكنيسة عروس المسيح.

وأوضح المنشور أن البابا كيرلس الرابع المشهور بأبو الإصلاح اهتم فى بداية عهده ببناء المدارس لخدمة المصريين جميعاً وكان يقدم الكتب الدراسية مجاناً لغير المقتدرين، وأهتم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإنشاء المدارس وأسس سلسلة مدارس عيون مصر ويقدم قداسته من خلال المكتب الباباوى للمشروعات شنط مدرسية بأعداد كبيرة كل عام.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، افتتح فى سبتمبر الماضى، مدرسة راكوتى «عيون مصر» الخاصة للغات، بمنطقة أم زغيو غربى بالإسكندرية.

وازاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ للافتتاح، ثم تفقد أقسام المدرسة المختلفة والفصول المدرسية عقد بعدها لقاءً مع فريق العمل بالمدرسة تلاه لقاءً آخرًا مع الحضور وأولياء الأمور.

وحضر الافتتاح الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية والدكتور العربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والأب أنطونيوس غطاس وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب ميشيل شفيق الأمين الفرعى للمدارس الكاثوليكية بالإسكندرية.