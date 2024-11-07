شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف تفاصيل واقعة وفاة معلم بمدرسة فى القاهرة بعد مشادة مع ولى أمر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل واقعة وفاة معلم بمدرسة فى القاهرة، موضحة أن الواقعة تعود تفاصيلها ليوم الأحد الماضي وحدثت خارج أسوار المدرسة أمام البوابة من الخارج واتخذت المديرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن جهات التحقيق الأخرى تحقق فى الواقعة.

الجدير بالذكر أن معلم دخل فى مشادة كلامية مع أحد أولياء الأمور، تم نقله إلى المستشفى وأجرى عملية جراحية " قلب مفتوح" توفى بعدها.

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة إجراءات صارمة وعاجلة بعد تسبب طالب فى وفاة زميله بمدرسة فى بورسعيد، حيث تمثلت هذه الإجراءات فى النقاط التالية :

- وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يقدم التعازي والمواساة لأسرة الطالب محمد عمر الذي وافته المنية الأحد الماضى إثر حادث أليم ببورسعيد.

- شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة

لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطلاب.

- تعهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الوزارة لن تقبل بتكرار مثل هذا الحادث.

- أي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة

- توفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وسعيها لتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة.

- وجه الوزير بسرعة صرف الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب لأسرة الطالب، كما وجه بالتكفل بكافة احتياجات الأسرة وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

- اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، إجراءات عاجلة ومشددة عقب الحادث الأليم تضمنت:

- إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

- إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني ومدير إدارة التعليم الصناعي ورئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال.

