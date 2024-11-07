شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات تعليمية تعلن حاجتها لوظائف تعليم مجتمعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى مديريات التربية والتعليم بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر والجيزة والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ - والدقهلية والإسماعيلية، موضحة أنه في إطار المتابعة التي تمت في الفترة السابقة لوحظ على التعليم المجتمعي ببعض المديريات والادارات التعليمية سوء الأداء في أكثر من مديرية تعليمية إضافة لبعض السلوكيات غير منضبطة من بعض منهم وسوء التعامل مع معلمات التعليم المجتمعي ووصل الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي العديد من الشكاوى والاستغاثات أيضا عدم التزامهم بالقرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة وإقرارها على أرض الواقع لتحقيق الانضباط المنشود حيث أنهم جميعا لهم سنوات طويلة في نفس المكان تتراوح بين 15 عام و عشرة أعوام .

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطابها: بناء على ما سبق توجد ضرورة ملحة لإجراء تغييرات وضخ دماء جديدة تعمل على تنفيذ ما يرد إليهم من توجيهات وقرارات وكتب دورية وطبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية لذا فقد تشاركونا الرأي بضرورة الاحتياج عن للإعلان شغل وظيفتي مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية ورؤساء أقسام التعليم المجتمعي بكل الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم ويراعي أن تتوافر في المتقدم الشروط الآتية :

-أن يكون من العاملين في مجال التعليم المجتمعي بفتره لا تقل عن ثلاث سنوات.

- حسن الأداء والانضباط في العمل والسمعة الطيبة.

- يقوم المتقدم للوظيفة بإعداد مقترح يتضمن تحسين أداء التعليم المجتمعي وخطةمتابعة شاملة لكافة الفصول والدراسة بها وخطته لتنفيذ القرار الوزاري رقم (285).