شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 07 نوفمبر 2024 11:11 ص
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
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