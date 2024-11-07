شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البناء والأخشاب يوقع تجديد اتفاقية عمل جماعية لمدة 3 سنوات لعمال شركة أسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاقية عمل جماعية للعاملين بإحدى شركات الأسمنت، بعد تجديدها لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بحضور عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وعلي يحيى، وعماد الدين عبد الحفيظ، نائبا رئيس اللجنة النقابية، ومحمد نبيه فوزي الأمين العام، وأشرف إسماعيل، عضو اللجنة.

وتضمن التجديد، التزام الشركة بكافة المزايا الواردة في الاتفاقية لمدة 3 سنوات جديدة، فيما يتعلق بالحوافز والأرباح والبدلات وغيرها.

من جانبه، وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لإدارة الشركة، لحرصها على مصالح العاملين، والالتزام بكافة المزايا الواردة بالاتفاقية.

ودعا عبد المنعم الجمل، مجالس إدارات شركات القطاع الخاص والمستثمرين، إلى ضرورة إبرام اتفاقيات العمل الجماعية التي تحقق التوازن المطلوب بين مكتسبات العاملين من ناحية ومصلحة الإنتاج من ناحية أخرى.

وقال عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب: تجديد الاتفاقية شهادة على متانة وقوة العلاقة بين التنظيم النقابي، وإدارة الشركة، بما يعود بالنفع على الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت في الوقت الحالي، إلا أن إدارة الشركة حريصة على دعم ورعاية العاملين وأسرهم، في ضوء جهودها لتشجيع استمرار مسيرة العمل والإنتاج.