شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة فى أسبوع.. لقاءات وأنشطة للبابا واجتماعات للمجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

شهد نشاط الكنيسة هذا الأسبوع عدد من الفعاليات الهامة، تمثلت فى تدشين قداسة البابا كنيسة يوم السبت الماضى فى مسرة وتجديدها بعد العيد المئوى لإنشائها، واسقبال السفير النمساوى فى المقر الباباوى واحتفال الكنيسة بتذكار القرعة الهيكلية لاختيار البابا تواضروس الثانى فى 4 نوفمبر، وكذلك قرارات اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع، واستقبال رئيس إستونيا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز فعاليات الكنيسة

البابا تواضروس يدشن الكنيسة

ودشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بشارع مسرة التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، بالقاهرة، بعد إجراء تجديدات فيها وذلك في الذكرى المئة لتأسيسها، واتخذت الكنيسة الآية "وَيُطَوِّبُكُمْ كُلُّ ٱلْأُمَمِ، لِأَنَّكُمْ تَكُونُونَ أَرْضَ مَسَرَّةٍ، قَالَ رَبُّ ٱلْجُنُودِ" (مل ٣: ١٢) شعارًا لاحتفالها بمئويتها كما وضعت الهاشتاج "100 سنة مسرة" على كافة المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وشارك في صلوات التدشين والقداس الذى تلاها 16 من أحبار الكنيسة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

البابا تواضروس يستقبل السفير النمساوى

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، الأحد الماضى، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا في مصر، ترافقه السيدة دانيلا هيرتا نائب السفير ومدير المركز الثقافي النمساوي وفريق عمل المركز الثقافي النمساوى.

تذكار اختيار القرعة الهيكلية للبابا تواضروس

واحتفلت الكنيسة بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيارالقرعة الهيكلية التاسعة يوم 4 نوفمبر الماضى.



وتعتبر القرعة الهيكلية أحد أهم طقوس التجليس للكرازة المرقسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهى أحد الطقوس الخاصة باختيار البطريرك، حيث تتم عن طريق كتابة أسماء المرشحين للكرسى المرقسى، الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى انتخابات البطريرك فى ورقة بعد التصفية قبل النهائية لخمسة من المرشحين.واجتمعت الثلاثاء اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور عدد من الأساقفة حيث شرح بعض الآباء وجهة نظرهم، وتلقوا إيضاحات عن بعض ملابسات سيمنار المجمع المقدس، مما حدا ببعضهم إلى تقديم اعتذار عن بعض التصريحات التي صدرت عنهم بحسن نية.

اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

واستنكر أعضاء اللجنة تصرف من قام بتسريب أو نشر قائمة أسماء بعض من الآباء المطارنة والأساقفة والإدعاء بأنهم يصنعون تكتلاً معارضًا داخل الكنيسة، الأمر الذى لا يمت للحقيقة بصلة، وأكدت اللجنة أن أمور المجمع المقدس تناقش داخله فقط بكل شفافية وإخلاص.

وأكدت اللجنة على وحدانية الكنيسة بجميع آبائها، أعضاء المجمع المقدس حول وتحت قيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، وطلبت اللجنة من الجميع عدم الالتفات إلى ما تم نشره خلال الفترة الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي والذي استهدف إثارة المتابعين، وتشويه الكنيسة وآبائها الأمناء.

البابا يستقبل رئيس إستونيا

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأربعاء، رئيس جمهورية إستونيا السيد ألار كاريس، والوفد المرافق لسيادته.

أعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارة رئيس إستونيا والوفد المرافق، لمصر والكنيسة القبطية، لافتًا إلى أن مصر بلد له خصوصية على مستوى التاريخ والجغرافيا، حيث يعيش المصريون حول نهر النيل ويرتبطون ارتباطًا وثيقًا بأرض الوطن، ويعتبرون أن النهر هو الأب، والأرض الأم.

وأشار إلى أن مصر أيضًا دولة لها تاريخ طويل وحضارة غنية، بفعل تراكم العديد من الحضارات فيها، مثل الحضارات الفرعونية، والمسيحية، والاسلامية، والبحر متوسطية والعربية وغيرها.

ونوه إلى أن وحدة الشعب المصري هي وحدة طبيعية نتجت عن الحياة حول النهر، حتى أنه لا يمكن أن نعرف الفارق بين المصري المسيحي والمصري المسلم فكلهم مصريون.