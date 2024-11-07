مدير تعليم الجيزة يكلف بالتحقيق مع المعلمين والأخصائيين المتغيبين

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تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،مدير المديرية، صباح اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بإدارة الهرم التعليمية ومبنى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير انضباط العمل، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

بدأ وكيل الوزارة، جولته، بتفقد مدارس (أحمد بهجت الرسمية لغات، محمد كريم الإعدادية المشتركة، الدكتور عبد المنعم سعودي الابتدائية، أحمد بهجت الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد عبد الله ابو زيد الابتدائية)، بإدارة الهرم التعليمية، وفي ختام جولته، تفقد مدرسة الفيصلية الإعدادية بنات.

وتفقد وكيل الوزارة، مبنى الإدارة التعليمية، لمتابعة مدى الانضباط الإداري وحسن المعاملة مع الجمهور وانتظام سير العمل، وحصر نسبة الغياب من العاملين بالإدارة.

وعقد اجتماعًا مع الموجهين الأوائل، للوقوف على سد العجز ومطابقة الأنصبة الخاصة بالمعلمين، مع محاسبة كل معلم في حاله عدم اكتمال نصابه.

وأحال وكيل الوزارة، معلمًا ومشرف المادة للشئون القانونية لعدم اكتمال نصابه.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح، وتفقد الفصول قبل بداية اليوم الدراسي استعدادًا لاستقبال الطلاب، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، وتفقد المكتبة وحجرة التربية الفنية.

وتابع الكثافات الطلابية داخل الفصول والمكتبة، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، ومستوى النظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالب وطالبة، مشددًا على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين، وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميًا.

ونبه على استمرار الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم.

وشدد على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، وتصحيح التقييمات يوميًا.

وكلف بعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، والاطمئنان على تواجد طفايات الحريق بالمعامل والتأكد من تاريخ الصلاحية.

ونبه على تأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.

وكلف وكيل الوزارة بالتحقيق مع المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين المتغيبين.

كما كلف شيرين فؤاد وكيل إدارة الهرم التعليمية، بالتواجد ومتابعة مدرسة محمد كريم الإعدادية المشتركة، لإعادة انضباط العمل بها وعمل تقرير يومي للعرض عليه.

وأمر بتكريم مروة محمد رجب مدير مدرسة أحمد بهجت الرسمية للغات، لانضباط المدرسة وتفانيها فى العمل.

رافق وكيل الوزارة فى الزيارة محمد حفني مدير إدارة المتابعة مركزى.



مدير تعليم الجيزة يتفقد الفصول



مدير تعليم الجيزة يتفقد انتظام العملية التعليمية



مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس إدارة الهرم التعليمية