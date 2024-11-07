شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 3 عيادات طبية و8 سيارات إسعاف لتأمين المنتدى الحضرى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية استمرار تطبيق خطة التأمين الإسعافية التي تم وضعها لتأمين وفود وضيوف المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف تضمنت الخطة دفع الهيئة ب 8 مركبات إسعافية مجهزة كوحدة عناية مركزة متكاملة، موزعة بين تأمين مباشر لقاعات المؤتمر، وتتسع دائرة التأمين لتشمل الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية لمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، الذي تحتضن قاعاته فعاليات المنتدى.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة تأمين المنتدى جاءت متوافقة مع توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين كافة فعاليات المنتدى والوفود المشاركة به، بالتوازي مع انتظام وتيرة العمل بالمنظومة الإسعافية وبكافة خدماتها المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي أعقبه تشكيل فريق عمل أشرف على إجراء مسح ميداني لكافة الطرق والمحاور الرئيسية لمقر انعقاد المنتدى، وسبل الإخلاء الطبي الآمن لأقرب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعمليات الإزاحة التي تتيح استدعاء المزيد من سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ والأحداث الكبرى.

وأكد الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين امتدت لتشمل تجهيز ثلاث عيادات طبية متكاملة مدعومة بفريق من أطباء هيئة الإسعاف المصرية، مع نشر أربع فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) بين أروقة وقاعات المنتدى لتوفير تأمين إسعافي لحظي للوفود المشاركة بالجلسات الحوارية والحلقات النقاشية التي تتضمنها فعاليات المنتدى، وتتضمن تجهيزات الفرق الطبية المترجلة كافة التجهيزات الإسعافية التي تتيح لهم التعامل مع أشد الحالات الطبية وأصعبها، وكذلك تزويدها بجهاز مزيل الرجفان الآلي (AED) والذي يتيح التعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ.

وأوضح الدكتور عمرو رشيد أن خطة التأمين تتضمن شقاً لوجيستياً يتيح دعم الأطقم الإسعافية والطبية المشاركة في تأمين المنتدى بكافة المستلزمات الطبية والأدوية من مخزون الهيئة الاستراتيجي بشكل فوري في حالة الاحتياج، مع التأكد من توافر مخزون من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمركبات الإسعافية المشاركة في خطة التأمين، وكذلك الربط بين كافة الأطقم الإسعافية والفرق الطبية المشاركة بشبكة لاسلكية مؤمنة بالكامل ومتصلة بغرفة القيادة والتحكم المركزية، والتي يرأسها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والتي تتولى متابعة وتقييم كافة محاور عمل خطة تأمين المنتدى، عبر تنسيق كامل مع الجهات المعنية بتأمين المنتدى وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان.

