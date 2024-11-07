شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة ‫الزراعة: علاج 1500 حيوان بمنطقة سقارة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع معهد بحوث الامصال واللقاحات بالعباسية بمنطقة سقارة بالبدرشين طريق الآثار السياحي وبالجهود الذاتية للمديرية ضمن فعاليات البرنامج الوطني.

" معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

أوضحت الوزارة أنه تم تم علاج 1500 حيوان منهم 67 خيل من نزلات البرد، و (98) خيل من التهابات المفاصل والعرج، و (103) جمل من الجرب، و ( 143) من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، و (162) حيوان من الأمراض الباطنية، و تجريع (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، و رش (500) رأس ضد الطفيليات الخارجية، و تطعيم 30 كلب ضد السعار.

كما تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك امراض الخيول والجمال.

- فيكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة (1503) حيوان.

جدير بالذكر أن القافلة تم تنفيذها في إطار مبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.