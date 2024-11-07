شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر المريمى.. متى تستقبل الكنيسة الأرثوذكسية "كيهك"؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صلوات تسبحة شهر كيهك، الشهر الذي يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط لأنه يمثل الاستعداد لميلاد السيد المسيح، حيث يبدأ 10 ديسمبر وينتهي بيوم عيد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير من كل عام.

ويطلق على شهر كيهك "الشهر المريمي"، لأن فيه تركز الكنيسة على السيدة العذراء والدة المسيح، من خلال صلوات وتراتيل التسبحة الكيهكية، التي تقام منتصف الليل لتعظيمها وتمجيدها، وقد خصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعني "تسبيح".

وتبدأ الكنيسة صوم الميلاد في 25 نوفمبر 2024، ويستمر لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025، وتعبر هذه المدة عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.