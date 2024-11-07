شكرا لقرائتكم خبر عن فروعه فى 27 محافظة.. تعرف على دور مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة واختصصاته والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية، له فروع فى كل محافظات مصر للمساهمة في حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، وتساندها في الحصول علي كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبه في 27 محافظة والرقم المختصر 15115 وعدد آخر من الوسائل كل سيدة تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها من قبل مجموعة مكونة من 70 من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لتقديم الاستشارة بطريقة احترافية، وإحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكة المحامين المتطوعين (620 محامي متطوع ) أو الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية أو الخدمات الاقتصادية ).

والمكتب هو أحد آليات عمل المجلس القومي للمرأة في ضوء الهدف من إنشاؤه، لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف إلي نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر" (م 2 من قانون 30 لسنة 2018).

ومن بين اختصاصات المجلس القومي للمرأة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

واختصاصات مكتب الشكاوي تشمل:

الأحوال الشخصية ولاية علي المال وولاية علي النفس.

جرائم العنف والتمييز والحرمان.

جرائم الاتجار في البشر.

جرائم الهجرة غير الشرعية.

شكاوى العمل.

جرائم تقنية المعلومات.

طلبات تنفيذ الأحكام.

استحقاق المواريث.

الحماية الاجتماعية.

خدمات الحكومة والأوراق الثبوتية.

الدعم النفسي والمشورة الأسرية.