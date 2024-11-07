شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على ثلاث خدمات تتيحها المراكز لأصحاب المحال التجارية، هي: (استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، وتعديل ترخيص محل، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام)، وذلك ضمن عشرات الخدمات المقدمة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة.

ونوضح فيما يلي الأوراق والمستندات المطلوبة، للحصول على خدمات (استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، وتعديل ترخيص محل، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

أولًا: استخراج بدل (تالف/فاقد) لرخصة محل

1- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.

6- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.

ثانيًا: تعديل ترخيص محل

1- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

3- أصل الترخيص.

4- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

5- 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

6- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

7- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

8- موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة)، وغيرها من الجهات، وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها.

9- إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

2- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.