شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحكم المحلى الفلسطينى: نقدر الدعم المصرى الكبير لبلادنا والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأربعاء، الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وذلك علي هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، والذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى.

وقامت وزيرة التنمية المحلية بزيارة جناح دولة فلسطين بالمنتدي، مشيرة إلي المشاركة المهمة التي قام بها الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الحضري العالمي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب وزير الحكم المحلي الفلسطيني عن التقدير الفلسطيني الكبير للدعم المصرى للقيادة والشعب الفلسطيني، كما قدم التهنئة لوزيرة التنمية المحلية باسم القيادة والحكومة الفلسطينية على النجاح الكبير الذي حققه المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر.

وفي ختام الزيارة أهدى وزير الحكم المحلي الفلسطيني درع القدس للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.