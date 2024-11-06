شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وإصابة اثنين بإصابات خطيرة في قصف لمستوطنة أفيفيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى العثور على جثمان شخص قرب عكا يرجح أنه قتل جراء عمليات القصف التي نفذها حزب الله اليوم، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في قصف لمستوطنة أفيفيم بالمناطق الشمالية.

في السياق، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال نفذ غارات استهدفت بلدات خربة سلم وبرعشيت والسلطانية جنوبي لبنان.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي أفيفيم ويرؤون في الجليل الأعلى بالمناطق الشمالية.

من جانبه، أعلن محافظ بعلبك الهرمل، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على المحافظة إلى 38 شهيدا.

