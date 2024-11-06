شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز عن إعلام أمريكى: اتصال مرتقب بين بايدن وترامب خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أنباء رويترز عن إعلام أمريكي، إن هناك اتصال مرتقب بين جو بايدن ودونالد ترامب خلال ساعات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تناول الاتصال التهديد الذى تمثله إيران فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاتصال كان دافئا ووديا.