شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يسحب الفرقة 252 التابعة للقيادة الجنوبية من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفرقة 252 التابعة للقيادة الجنوبية من قطاع غزة.

في سياق آخر، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن هناك موجات نزوح كبيرة جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف الأنحاء في لبنان وأكثر من 25% من المواطنين هجروا منازلهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وقعت في انفجارات في الجليل وحيفا بالمناطق الشمالية.