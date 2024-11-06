شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: حزب الله أطلق اليوم 120 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق اليوم 120 قذيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، أن طيران جيش الاحتلال يواصل قصف عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية تستهدف طاريا وبريتال وعدد من البلدات في بعلبك شرقي لبنان.