شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: لن يحدث تعويم بمعناه الشائع.. والدولار سيصعد ويهبط وفق معطيات السوق والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على شائعات وجود تعويم جديد للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، قائلا" إن صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاقتصاد العالمية أكدت في تقاريرها تطبيق مصر لنظام سعر صرف مرن.

وقال مدبولى خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: "لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم.. لكن الدولار هيطلع وينزل طبقا لمعطيات السوق.. وارد يطلع بنسب عادية خالص وينزل بالنسب دي طبقا لحركة السوق.. وده شكل صحي تمامًا طبقا للعرض والطلب فيما يخص العملة".

وتابع قائلا: "منقلقش لما نلاقي الدولار كان بـ48 ووصل 49 جنيهًا، وبعد كده نزل.. هو هيبقى بهذا الشكل.. ولن نتدخل في الموضوع".