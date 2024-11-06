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رد ربع مليون جنيه حولت له بالخطأ.. محافظ الجيزة يكرم الإمام المثالى الشيخ شريف إبراهيم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 04:13 م

كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشيخ شريف إبراهيم "الإمام المثالي" والخطيب بمديرية الأوقاف بالجيزة، لردّه مبلغ ربع مليون جنيه بعد أن تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه الشخصى.

وأثنى محافظ الجيزة، على العمل الذي قام به الشيخ شريف إبراهيم باعتباره نموذجًا محترمًا ومثالًا يحتذى به في الشرف والأمانة التي يتميز بها المصريون.

وأكد "النجار" حرص محافظة الجيزة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، لتكون بمثابة قدوة لأجيالنا القادمة.

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محافظ الجيزة يكرم الإمام المثالي الشيخ شريف إبراهيم

 

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تكريم الإمام المثالي الشيخ شريف إبراهيم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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