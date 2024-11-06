شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير الصناعة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المؤتمر الصحفى الأسبوع المقبل سيكون بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لاستعراض أبرز الجهود واستراتيجية الصناعة.



وتابع أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم فى إنشاء المدن الجديدة، وإنشاء المدن الجديدة استوعب الزيادة السكانية، موضحا أن الذكاء الاصطناعى أصبح حاضرًا والدولة بتتحرك فى هذا المجال.



وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء فى عدد من المشروعات، موضحا أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فا الدولة ستعلن عن البرنامج الجديد والشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع أن شائعة زيادة الغاز الطبيعى للمنازل ارتبطت بزيارة مديرة صندوق النقد الدولى ولكن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث أى زيادة والهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمن الدولة وإثارة الرأى العام.

وتابع أن المنتدى الحضرى العالمى هو فرصة لعرض التجرية المصرية الناجحة فى مجال التنمية العمرانية

وأشار إلى أن العالم يرى أن الدولة المصرية تسيير فى مسار إصلاحى سليم، موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافي.



وتابع أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ89%؜، ورفع مستوى التصنيف الائتمانى لمصر من وكالة فيتش العالمية التى أكدت أن مصر تسير فى مسار سليم ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد"



وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعًا أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.



وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أى قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو.