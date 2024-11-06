شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لن يتم اتخاذ قرارات جديدة تُحمل المواطنين أعباء إضافية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:34 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو.
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