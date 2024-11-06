شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: برنامج الحكومة بصندوق النقد الدولى وضعته الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:34 م
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
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