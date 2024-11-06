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رئيس الوزراء: برنامج الحكومة بصندوق النقد الدولى وضعته الدولة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 03:34 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.


وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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