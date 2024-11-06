شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 2024-2025 هو عام التعافى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العالم يرى أن الدولة المصرية تسيير فى مسار إصلاحي سليم، موضحا أن ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول، مؤكدا أن عام 2024-2025 هو عام التعافى.

وتابع أن الدين الخارجى والإجمالى انخفض لـ 89٪؜ ، ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية يؤكد أن مصر تسير فى مسار سليم، ونجحت فى أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر، موضحا أن مديرة صندوق النقد الدولى، أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة وأكدت أن ما تقوم به مصر فى هذه المبادرة " شئ رائد".

وتابع أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.

وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر وتحقيق معدلات نمو.