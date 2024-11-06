شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الدفاع بسفارة مصر فى بروكسل ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قام مكتب الدفاع بسفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل، برئاسة السيد العميد طارق صلاح الدين، بتنظيم احتفالية، بمناسبة مرور 51 عاماً على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو، ولفيف من القيادات العسكرية بمفوضية الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى " الناتو" ووزارة الدفاع البلجيكية، ورؤساء مكاتب الدفاع المعتمدين فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد ألقى كل من السفير المصرى فى بروكسل وملحق الدفاع كلمات فى بداية الحفل، استعرضت أهم الدروس المستفادة فى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وما برهنت عليه من صلابة وجأش ووطنية القوات المسلحة المصرية، وافتخار الشعب المصرى بقواته المسلحة عبر العصور، فضلاً عن دور مصر الرائد فى تحقيق السلام القائم علي الحق والعدل فى المنطقة.

كما حرص السفير أحمد أبو زيد فى كلمته علي إبراز قدسية حرب السادس من أكتوبر المجيدة، باعتبارها كانت حرب للدفاع عن الحق واسترداد الأرض، وليست حرب عدوان وانتهاك لحقوق الإنسان وآدميته مثلما نشاهد فى الشرق الأوسط حالياً، داعياً إلى استخلاص العبر والدروس من مهنية وانضباط القوات المسلحة المصرية، التى خاضت حرب شريفة أسست للسلام وتمسكت به كخيار استراتيجى عبر العقود.

وشارك فى الحفل الفريق "روبرت بيرجر" رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، واللواء "استيفان دوترون" مدير المخابرات العسكرية البلجيكية، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا، الذين حرصوا علي المشاركة فى هذا الاحتفال الوطنى الهام.



جانب من الاحتفال



مكتب الدفاع بسفارة مصر فى بروكسل



مكتب الدفاع بسفارة مصر فى بروكسل