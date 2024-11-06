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الحكومة توافق على إقامة أبراج تقوية لشبكات المحمول للشركات العاملة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:45 م

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة فى مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبى تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بعدد 29 طلبا بإجمالى مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات. باعتبارها من مشروعات النفع العام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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