شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 02:42 م
وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لعدد (133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
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