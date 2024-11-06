شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأمومة يهنئ المستشارة أمل محمود بتوليها رئاسة القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس للطفولة والامومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى المستشارة أمل محمود عطا عمار لتوليها منصب رئيسة المجلس للمرأة .

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة عن سعادتها لتولي المستشارة أمل، هذا المنصب الهام، مؤكدة أن وصولها إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة فى قدرتها على حماية حقوق المرأة، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح فى جميع المهام التى تولتها ونفخر به جميعاً.

كما توجه المجلس القومي للطفولة والامومة بالتهنئة لكافة الاعضاء الذين تم اختيارهم ضمن تشكيل المجلس القومى للمرأة، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية اصدرت قرار رقم 466 لعام 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من جديد، ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلي القانون رقم 30 لعام 2018، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمرأة، إذ نص القرار على تشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات، برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار، وضم المجلس في عضويته 29 عضوا مع المستشارة أمل محمود عطا رئيس المجلس.