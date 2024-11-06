شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بجامعة حلوان يبتكر سترة نجاة ذكية ويحصد المركز الثانى بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن دعم الطلاب المبتكرين وتسجيل براءات اختراعاتهم يعد ضرورة ملحة لتشجيع المواهب الشابة وتعزيز البحث العلمي في مصر.

وحقق الطالب محمد هاني كمال، المقيد بالفرقة الأولى بـ كلية الطب جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة Arab IOT & AI Challenge، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2024، متفوقاً على أكثر من 150 فريقاً مصرياً و26 فريقاً من 13 دولة عربية.

كما مثّل محمد مصر في معرض Regeneron ISEF بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 17 مايو 2024، حيث فاز بالمركز الأول في مجال الأنظمة المدمجة والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في جميع المجالات عن مشروعه "Smart Life-Jacket".

وتهدف سترة النجاة الذكية إلى معالجة مشكلة الغرق التي تتسبب في وفاة نحو 320,000 شخص سنوياً حول العالم، مستذكراً حادثة عبارة السلام المأساوية التي راح ضحيتها أكثر من 1025 شخصاً، وتتميز السترة بقدرتها على تحديد موقع مرتديها عبر خطوط الطول ودوائر العرض، وقياس معدلاته الحيوية مثل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم، فضلاً عن تحديد ما إذا كان الشخص غارقاً أم طافياً على سطح الماء.

ومن جانبه، أعلن رئيس الجامعة عن توجيهاته بتسجيل براءة اختراع مجانية للمشروع، مشيداً بالابتكار المتميز للطالب.

وأشادت الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، بإنجازات الطالب محمد هاني، ونؤكد التزام الكلية بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم له ولجميع طلابنا المتميزين. هذا المشروع يعكس القدرات الإبداعية الهائلة التي يتمتع بها شبابنا في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي".