شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نواب البرلمان مشكلات المزارعين ومشروعات النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدد من مجلسى النواب والشيوخ خلال الاجتماع الاسبوعي الدوري بحضور بعض قيادات الوزارة لبحث مشكلات وطلبات المواطنين ومشروعات النفع في المحافظات .

يأتى هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة التى تخدم الزراعة.

أكد فاروق على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام.

