شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توقع بروتوكول مع عاصمة ألبانيا لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

وقع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإريون فيليأى عمدة مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة، ومدينة تيرانا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى .

ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافى بين القاهرة وتيرانا من خلال الغرف التجارية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمدرسين، وتوفير التدريب للباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراة من الجامعات والمراكز البحثية في كلٍ من القاهرة وتيرانا.

شهد حفل التوقيع سفير ألبانيا بالقاهرة وعدد من أعضاء وفد دولة ألبانيا المشارك بـ المنتدى الحضرى العالمى.

كان محافظ القاهرة شهد أمس توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والاوروبية بدعوة من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف رئيس الوفد السعودى بالمنتدى الحضرى العالمى، حيث جاء ذلك ضمن أنشطة ومشاركات محافظ القاهرة فى فاعليات اليوم الثانى للمنتدى الحضرى العالمى المنعقد فى القاهرة خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر الجارى .