شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم احتفالية بحديقة الأزهر لضيوف المنتدى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التى تنظمها محافظة القاهرة للمشاركين بـ المنتدى الحضرى العالمى بحديقة الأزهر ابتداء من الساعة 7 مساء اليوم، ضمن فعاليات المدينة المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي .

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تنظيم معرضًا للحرف التراثية، وفقرات فنية فولكلورية، وسيتم تقديم المأكولات الشعبية لضيوف المنتدى والحضور بالمجان للتعرف على الثقافة المصرية.

وفى السياق استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مساء أمس، عدة وفود من ضيوف المنتدى الحضرى العالمى بقرية الفواخير ضمن فعاليات المدينة للتعرف على الحرف اليدوية والتراث المصري، ورحب محافظ القاهرة بضيوف المنتدى الذين تم نقلهم بأتوبيسات هيئة النقل العام التى تم تخصيصها لهم بالمجان و اصطحبهم في جولة تفقدية داخل القرية، وتم شرح تاريخ منطقة الفسطاط للضيوف ، وتعريفهم بحرفة الفواخير التى تعد أقدم الحرف التي تم ممارستها في العالم ، كما تم شرح تاريخ قرية الفواخير ومميزات وجودها في إحدى المناطق السياحية الهامة، بالقرب من مزارات آل البيت، ومتحف الحضارات ، ومجمع الأديان .