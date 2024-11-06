شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة نصف العام الدراسى بالعام الدراسى 2024،2025، وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد إجازة نصف العام وأيضا موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

جدير بالذكر أن المديريات التعليمية، وجهت المدارس بضرورة متابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم لرفع مستواهم العلمى والتحصيل الدراسي حتى يتم مساواتهم بآقرانهم فى القراءة والكتابة والحساب، موضحة أن ضعف القراءة والكتابة يؤثر بشكل سلبى على نسبة التحصيل لدى الطلاب ومتابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم ومدى قدرتهم على التحصيل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوضح أنه في العام الدراسي 2024/2023، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألف و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، أما عدد الفصول فقد بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 الف و698 مبنى.

