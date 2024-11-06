شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: مادة الحاسب الآلى اختيارية لطلاب الثانوية ولا تضاف للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وردا على ما ورد من استفسارات من معلمي وموجهي مادة الحاسب الآلي بالإشارة إلى القرار الوزاري 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوي العام ، فقد وردت مادة الحاسب الآلي تحت مسمى "تكنولوجيا"، ضمن مواد التربية المهنية كنشاط اختياري لحصة واحدة أسبوعيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الحاسب الآلى: لا تضاف درجتها للمجموع الكلي، حيث يختار الطالب بين الحاسب الآلي (التكنولوجيا) وبين إدارة الأعمال والمشروعات، مما يساعد في تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل المدرسية.