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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:08 ص
ينشر الخليج 365 مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بـ عربات تحيا مصر.
- القنطرة شرق / بئر العبد والعكس
• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.
قطار تحيا مصر
مواعيد القطارات
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