تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف

ينشر الخليج 365 مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بـ عربات تحيا مصر.

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محمد يوسف

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