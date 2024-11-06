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تعرف على مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:08 ص

ينشر الخليج 365  مواعيد القطارات على خط "القنطرة شرق ـ بئر العبد" والعكس، وذلك وفقا لما أعلنته  الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، بـ عربات تحيا مصر.

- القنطرة شرق / بئر العبد والعكس
• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب ( 4 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

قطار تحيا مصر
قطار تحيا مصر

 

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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