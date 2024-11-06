شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لتعبئة مساحيق غسيل مغشوشة مجهولة المصدر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

شنت إدارة تموين إمبابة، حملة على الأسواق والمنشآت والمنافذ والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك في إطار توجيهات عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة في بيان لها، إن الحملة توجهت برئاسة منى زيدان مدير الإدارة لمطحن الوحدة لمتابعة سير العمل وعملية سحب العينات، ثم توجهت بناءً على خط سير، وأسفرت عن تحرير محضرين لسلع ومواد غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، تم التحفظ عليها بمخزن لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأوضحت أن مضبوطات القضية الأولى تضمنت 20 شيكارة عدس أصفر زنة 10 كجم، و4 شكائر عدس بجبة زنة 25 كجم، و4 شكائر ذرة فشار زنة 20 كجم، و4 شكائر فاصوليا زنة 25 كجم، و4 شكائر حمص الشام زنة 25 كجم، وعدد 2 شيكارة برغل، و2 شيكارة مبشور الشرق زنة 25 كجم.

وشملت المضبوطات شيكارة حمص طبيخ زنة 25 كجم، و2 شيكارة ترمس زنة 25 كجم، و2 شيكارة لوبيا بلدي زنة 25 كجم، و2 شيكارة فول مدشوش زنة 25 كجم، و2 شيكارة فريك أخضر زنة 25 كجم.

وأضافت أن مضبوطات القضية الثانية، تضمنت 32 شيكارة أرز زنة 25 كجم، و4 شكائر تلقيم حمام، مشيرة إلى أنه أثناء سير الحملة تلاحظ لها وجود مخزن غير معلوم نشاطه، وبمداهمته تبين أنه مصنع لتصنيع وتعبئة مساحيق غسيل مغشوشة ومجهولة المصدر، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكان ومصادرة المواد والأدوات داخل المخزن والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأوضحت أن المضبوطات شملت: 71 شيكارة مواد كيميائية مختلفة الألوان زنة 25 كجم، و8 شكائر منتج نهائي مقلد، و242 شيكارة ملح طعام مكرر زنة 25 كجم، و15 شيكارة بيضاء دون بيانات، و25 شيكارة ملح طعام ناعم مكرر، و5000 شيكارة لتعبئة المنتج النهائي بألوان مختلفة الأزرق والأخضر، و16 شيكارة زهرا بيضاء زنة 25 كجم، و35 جركن فارغ سعته 3 لتر لتعبئة المنتج النهائي دون بيانات، وطن و710 كيلو جرام مسحوق خام مجهول المصدر معبأ في شكائر بيضاء دون بيانات.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر غش تجاري لاستغلال علامة تجارية وعدم وجود فواتير وترخيص لمزاولة المهنة وعدم وجود بيانات علامات، كما تم تحرير محضر غلق لبقالة تموينية في المواعيد الرسمية.