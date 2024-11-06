شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة إمام يستقبل لجنة اختيار عمداء معاهد علوم الحاسب بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة إمام رئيس لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لجنة قطاع معاهد وشعب علوم الحاسب في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

بدأت الجلسة بالترحيب بأعضاء اللجنة المكونة من أساتذة علوم الحاسب بالجامعات المصرية وهم الدكتور محمد عصام أحمد مختار عميد كلية االحاسبات والمعلومات الأسبق جامعة عين شمس، والدكتور محمد هاشم عبد العزيز الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس والدكتورة ليلى محمد الفنجري عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الأسبق جامعة حلوان، والدكتورة إيمان على ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة الاسبق ، والدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان .

وفي كلمته، استهل رئيس اللجنة بالتأكيد على الاهتمام بخريجي المعاهد الخاصة بعلوم الحاسب، وأكدت اللجنة بالإجماع على أهمية إلمام الخريج بالجوانب العلمية التي يحتاجها سوق العمل المصري في مختلف قطاعات الدولة، لدفع قاطرة التنمية في مصر، وعلى أهمية أسس الاختيار لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد لبناء كوادر علمية متميزة تضيف للقطاع باعتبارهم النواة الأساسية لبناء خريج متميز قادر على تطوير تطبيقات تساعد في دفع عملية الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري. وتم عقد لجان ثلاثية لمقابلة المرشحين لمعهدين تابعين لوزارة التعليم العالي كما انعقدت لجنة ثلاثية لبحث تعيين أعضاء هيئة تدريس بأربعة معاهد تتبع وزارة التعليم العالي .

ومن جهته، أشار الدكتور أسامة إمام، إلى اهتمام اللجنة في المرحلة المقبلة بالارتقاء بمستوى طلاب المعاهد، والعمل على نقل خبرات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي إليها، ومد جسور التعاون بين المعاهد وكليات الحاسبات الحكومية والأهلية والخاصة، بهدف إعداد خريج يواكب رؤية مصر 2030.