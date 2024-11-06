شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث تعزيز جودة تعليم اللغة الفرنسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، ثانى محمد سويليهى، وزير الدولة الفرنسى المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز مشروعات التعاون المشتركة فى مجال التعليم قبل الجامعى، لا سيما تعزيز جودة تعليم اللغة الفرنسية فى مصر.

ورحب الوزير بالحضور مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات خاصة فى مجال التعليم قبل الجامعى، واهتمام الوزارة بالتعليم الفرنسى بشكل عام وتدريس اللغة الفرنسية بشكل خاص، مشيدًا بخريجى المدارس الفرنسية ونجاحهم فى سوق العمل، فضلًا عن تطلع الوزارة للتوسع فى أعداد المدارس التى تدرس الشهادة الفرنسية الدولية (BAC) وعددها حاليًا 15 مدرسة، والمدارس الخاصة المصرية والتى تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، حيث تستهدف الوزارة زيادة أعداد هذه المدارس بالتعاون مع الجانب الفرنسي من خلال تقديم الدعم الفني.

كما أكد الوزير أهمية تحسين جودة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس التي تدرسها كلغة أولى، وكذلك الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية بما يسهم في تحسين طرق التدريس وضمان تقديم تعليم يتماشى مع المعايير العالمية، مضيفًا أن الدعم من خلال الإشراف على تدريس اللغة الفرنسية سيكون له أثر كبير في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا من أجل تمكين جميع المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، والتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية ورفع كفاءتهم المهنية، مضيفًا أن تعزيز الفرانكفونية يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم التعليمية.

ومن جانبه أعرب وزير الدولة الفرنسى المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية عن سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف إلى تعزيز فرص استفادة الطلاب فى مصر من الفرانكفونية التى تقدم فرصًا قيمة لهم من خلال برامج تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية وزيادة فرصهم في سوق العمل، وتوفير فرص تنموية وتعليمية هامة من خلال البرامج المختلفة.

ومن جهته ثمن سفير فرنسا بالقاهرة الشراكة الوطيدة بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم قبل الجامعى، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجهود المشتركة للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر وتعزيز جودة اللغة الفرنسية فى مصر.

وحضر اللقاء من الجانب الفرنسى ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والشئون الثقافية، وكليمانس فيدال دى لا بلاش، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وأنتونى تشاوموزيو، والسيد أوغو روستينج من الوفد الفرنسى.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، وشيرين حمدى، مستشارة الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، وإيمان ياسين من إدارة العلاقات الدولية.