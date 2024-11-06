شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب يوجه كلمة لأنصاره من بالم بيتش بولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع العربية فى شريط عاجل، إن دونالد ترامب المرشح الجمهورى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، سيتوجه بكلمة بعد قليل أمام عدة آلاف من المؤيدين الذين يتجمعون في بالم بيتش على بعد أميال قليلة من منزله في مارالاجو.

وكان قد حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بالفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد تمكنه من تجاوز حاجز الـ270 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وبعد معركة انتخابية شرسة وملاحقات قضائية لا تزال مستمرة، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وبتغلب دونالد على كامالا هاريس، عاد ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض، ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، ولمدة 4 سنوات تبدأ يناير المقبل.

وكان المرشح الجمهورى دونالد ترامب حصل الأصوات فى المجمع الانتخابى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد فوزه بعدد كبير من الولايات منها: نورث كارولينا (16 صوتا)، يوتا (6 أصوات)، أوهايو (17 صوتا)، كانساس (6 أصوات)، مونتانا (4 أصوات). وفاز ترامب أيضا في ولايات ميسيسبي (6 أصوات) ونورث داكوتا (3 أصوات) وساوث داكوتا (3 أصوات) ووايومينج (3 أصوات) وتكساس (40 صوتا) ونبراسكا (5 أصوات) ولويزيانا (8 أصوات).