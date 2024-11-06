شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض مع شركة بى بى أعمال حفر بئرين لإنتاج الغاز بمشروع "ريفين" والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية لشئون الغاز والطاقة منخفضة الكربون، بحضور المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وشهد اللقاء بحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي. وتم استعراض الأعمال الجارية للشركة لـ حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز بالمرحلة الثانية من مشروع "ريفين"، بالإضافة إلى استعراض برنامج الحفر الاستكشافي الموسع للغاز في البحر المتوسط لحفر عدد من الآبار، ومواصلة أنشطة المسح السيزمي للاستكشاف في مناطق امتيازها الجديدة، علاوة علي التنسيق الجاري لزيادة العمليات في حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية.

واستعرض اللقاء برنامج عمل شركة بي بي في مصر خلال الفترة المقبلة والذي يستهدف تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج، وفى هذا الصدد، أكد المهندس كريم بدوي تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج، كما دعا الشركة إلى الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين، كما تم استعراض الإجراءات التحفيزية التي يمضي قطاع البترول في تنفيذها لتشجيع استثمارات الشركات العالمية وزيادة الإنتاج وتذليل التحديات في هذا المجال ، حيث أشار المهندس كريم بدوي إلى الآليات الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد، بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة بقطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

ومن جانبه أكد نائب رئيس شركة بي بي وليام لين التزام الشركة بالخطط المتفق عليها في مجال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وحفر الآبار بالتوازي مع تنفيذ برامج الاستكشاف الجديدة ، موضحاً أن اهتمام بي بي بالاستثمار في مصر يعكس الثقة في قطاع البترول و الشراكة الممتدة بين الجانبين.

كما تطرق اللقاء، إلى موقف انشاء الشركة الجديدة المشتركة بين بي بي و ادنوك للإستثمار في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط.