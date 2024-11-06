شكرا لقرائتكم خبر عن حملة هاريس تتوقع إعلان ترامب الفوز قبل الحسم الرسمى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن مساعدي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، يتوقعون إمكانية أن يعلن منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الأمريكية الحالية قبل الإعلان الرسمي، وإنهم يستعدون لهذا الاحتمال.

وعمل مساعدو هاريس على إعداد خيارات للرد، لكن ما سيفعلونه في النهاية يتوقف على كيف ومتى سيتصرف ترمب. وقال مستشاران لهاريس إنهم لن يلتزموا الصمت إزاء مزاعم ترمب.

وقال أحد المساعدين لشبكة «سي إن إن» إن الحملة تخطط لأن تكون «نشطة للغاية» في التعامل مع هذا الأمر.

وتستعد هاريس للتحدث إلى أنصارها الليلة، وكان من المتوقع حتى (الاثنين) أنها ستدلي ببعض الملاحظات عما إذا كانت نتيجة السباق قد اتضحت أو لا.وقالت مصادر مطلعة أيضاً إن ترمب يخطط لإلقاء كلمة أمام آلاف من أنصاره في فلوريدا.